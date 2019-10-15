الإفتاء: جميع الدول العربية تحضر المؤتمر العالمى للإفتاء باستثناء قطر

قال الدكتور إبراهيم نجم" المتحدث الرسمي بأسم دار الإفتاء" انه اليوم تم انطلاق المؤتمر الخامس بمشاركة وفود 85 دولة .



واكد" المتحدث الرسمى بأسم دار الإفتاء" عبر الهاتف فى برنامج "صباح الورد " المذاع على قناه "تن " اننا نعلم جيدا مدى سرعة تواجد الأحداث عالميًا والتحديات الكبيرة التى نواجهها إقليميًا وعالميًا وإنسانيًا من تطرف وإرهاب .



واشار الى ان علماء الامة لابد ان يجتمعوا وليسوا أفضل من مصر بلد الأزهر وبلد الحضارة لابد ان تقود قاطرة الخطاب الدينى وقاطرة جمع العلماء على التعاطي مع هذه التحديات، موضحا أن المؤتمر ينقسم الى 3 اقسام مناقشات علمية وهناك نقاشات علمية فى أكثر من 40 بحثا علميا العلماء والمفتين والوزراء وسيتم مناقشة هذه الأبحاث .



والقسم الاخر هو مجموعة مبادرة ومشروعات تخرج من هذا المؤتمر 15 مبادرة ستخرج من مؤتمر الإفتاء العالمى منهم وثيقه" التسامح الافتائى" وهى وثيقه لنبذ التعصب الافتائى الموجود والتى بسببه انتشرت فتاوى القتل والارهاب والتخريب .



واضاف " المتحدث الرسمى بأسم دار الافتاء" ان الامر الثانى هو الاعلان عن يوم عالمي للفتوى وسيتم الطلب من كل دار افتاء فى العالم والامانه العامه تجمع 60 عضوا لتوعية الناس بمعايير الفتوة حتى ننشر الفتوه الصحيحه .



والامر الثالث سيكون هناك اجتماعات للمفتين وصغار المفتين لمن يؤهلون لذلك واضاف ان هناك 300 مفتوى من مختلف دول العالم وسيتم تدريبهم فى مصر .



واكد" المتحدث الرسمى بأسم دار الافتاء" ان هناك ورش عمل قضيه التعامل مع "الاسلاموفوبيا" وكيف تستفيد الفتوه من ثورة الاتصالات الهائله ، رصدنا اكثر من 700 الف فتوه فى العالم وسيتم عرض اهم الموضوعات التى ادت الى الضمار والتخريب فى منطقتنا .



وكشف " المتحدث الرسمى بأسم دار الافتاء" ان جميع الدول العربية تحضر المؤتمر العالمى للإفتاء باستثناء قطر فهو اكبر تجمع افتائى على مستوى الامه حتى الان .

