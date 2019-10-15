Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن المستكاوي يعلق على أداء المنتخب الأول والاولمبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:09 م
المنتخب الاول
المنتخب الاول
Advertisements
ياسمين تيسير

كشف حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عن رأيه بـ أداء المنتخب الاول مساء أمس أمام بتسوانا في أول مباراة للفراعنه تحت قيادة حسام البدري

وكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لايمكن تقييم مباراتي المنتخب الاوليمبي والأول بالرأي الانطباعي : وحش أو حلو أو معقول .

وأضاف حسن المستكاوي : " ففي المباراتين سلبيات واضحة ولازم نشوف الفريق الآخر كيف لعب وكيف جعل الامر صعبا ..ياريت كانت مساحة التويتة تكفي ..ياتويتر ؟! "

وفاز المنتخب الاول مساء أمس أمام بنسوانا على استاد برج العرب بهدف نظيف بقدم حمدي فتحي في اول مباراة له مع المنتخب

وجاءت المباراة في اطار الاستعدادت لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفوق ديسابر .. المستكاوي يتساءل عن مصير لاسارتي

حسن المستكاوى: مباراة السوبر نجح فيها الأهلي وفايلر

ترشيحاتنا

جريمة مرعبة فى الجيزة.. جثة أب تحت السرير.. وسرطان وانتحار

مأساة.. دفن طفلة حديثة الولادة حية.. والعناية الإلهية تنقذها.. شاهد

ضم العلاوات الخاصة للأجر الأساسى كل 5 سنوات لهذه الفئات.. مشروع قانون

أمطار ورعد في طور سيناء وسانت كاترين

بـ فستان بيبي بلو.. كيت ميدلتون بإطلالة مثالية في باكستان

فيديو جراف| إيمان العاصي بالهوت شورت وبلوزة شفافة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

طلاب الغربية يستقبلون المحافظ برايات وأعلام مصرية فرحا بزيارته