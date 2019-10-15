حسن المستكاوي يعلق على أداء المنتخب الأول والاولمبي

لايمكن تقييم مباراتي المنتخب الاوليمبي والأول بالرأي الانطباعي : وحش أو حلو أو معقول . ففي المباراتين سلبيات واضحة ولازم نشوف الفريق الآخر كيف لعب وكيف جعل الامر صعبا ..ياريت كانت مساحة التويتة تكفي ..ياتويتر ؟! — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) October 15, 2019

كشف حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي عن رأيه بـ أداء المنتخب الاول مساء أمس أمام بتسوانا في أول مباراة للفراعنه تحت قيادة حسام البدريوكتب حسن المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لايمكن تقييم مباراتي المنتخب الاوليمبي والأول بالرأي الانطباعي : وحش أو حلو أو معقول .وأضاف حسن المستكاوي : " ففي المباراتين سلبيات واضحة ولازم نشوف الفريق الآخر كيف لعب وكيف جعل الامر صعبا ..ياريت كانت مساحة التويتة تكفي ..ياتويتر ؟! "وفاز المنتخب الاول مساء أمس أمام بنسوانا على استاد برج العرب بهدف نظيف بقدم حمدي فتحي في اول مباراة له مع المنتخبوجاءت المباراة في اطار الاستعدادت لتصفيات بطولة كأس الامم الافريقية المقبلة