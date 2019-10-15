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أخبار العالم

الخارجية العراقية: ترحيل 537 طفلا من عائلات داعش

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:54 م
أ ش أ
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن عدد أطفال تنظيم (داعش) المرحلين من العراق بلغ 537 طفلا.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنها "شاركت مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والأجهزة الأمنية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة بوابة العدالة في ترحيل 64 طفلا من الجنسية الأوزبكية، وسلمتهم إلى الجهات الرسمية.

وأضافت الوزارة أنه سبق أن سلمت الحكومة 473 طفلا يعودون لآباء من (داعش)، وبإنجاز عملية الترحيل هذه يكون عدد أطفال التنظيم المرحلين من العراق 537 طفلا".

ودعت الوزارة جميع الدول التي لديها رعايا ينضمون إلى تنظيم (داعش) الإرهابي من الأطفال المودعين لدى دائرة الإصلاح العراقية وكذلك الأحداث الذين انتهت مدة حكمهم، إلى التنسيق مع العراق عن طريق القنوات الدبلوماسية؛ لأجل تسلمهم.
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