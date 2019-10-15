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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:40 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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كتب – سامح سلام
افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، الثلاثاء، فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع، لمنتدى حوار الثقافات بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات التجتماعية.

وقال القس إندريه زكي - في كلمته خلال الافتتاح، إنه لا يستطيع أحد إنكار أن حوار الحضارات على المستوى المحلي في مصر أو مستوى الحوار الدولي أسهم بشكل كبير في خلق مساحة من الإدراك للأمور المشتركة كما بدأ يحدد مواضع الاختلاف.

وأضاف أنه في إطار هذا الحوار تجددت الدعوة إلى توسيع الأرضية المشتركة، واحترام مساحات الاختلاف وقبولها، وعلى المستوى العالمي تعددت البرامج واللقاءات الحوارية سواء المحلية أو الدولية، وجهات حكومية، وكلها تركزت حول مفاهيم التعايش وقبول الآخر.

وأضاف أنه لا بد من التنويه بالمجهودات المحلية والدولية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في هذا المجال، حيث تبذل الكثير من الجهد من أجل تعزيز فكر المشاركة والتفاهم والتأخى بين جميع البشر وفي كل مكان.

شارك في الجلسة الأولى للمؤتمر كل من الدكتور فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والسفير يان تيسليف سفير دولة السويد، والكاتب والمفكر سمير مرقص، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان.

يذكر ان برنامج الحوار العربي الأوروبي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات يهدف إلى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي الجاد بين القيادات الثقافية والأكاديمية والدينية من أوروبا والوطن العربي، ومن الدول المشاركة في دورته السابعة، ألمانيا السويد اليونان هولندا وروسيا والسعودية والأردن ولبنان والعراق والمغرب فلسطين ومصر.
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح الحوار العربي الأوروبي لمنتدي الثقافات.. صور
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