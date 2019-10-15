بنك التنمية الصناعية: 12 مليار جنيه حجم محفظة الائتمان

قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك استطاع تحقيق طفرة كبيرة وقفزة في ارقامه حيث بلغ حجم محفظة الائتمان بالبنك 12 مليار جنيه مقارنة بـ 10.5 مليار جنية بنهاية 2018.



وأكد عزام في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، ان البنك يستهدف إصدار 20 ألف بطاقة ميزة قبل نهاية العام الجاري، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة نحو التوسع في قنوات الدفع الالكتروني وفي إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري، كما يستهدف البنك الوصول بشبكة فروعه إلى 50 فرعا حتى عام 2023 لتغطي خدماته كافة محافظات مصر و المناطق الصناعية .



وتجدر الاشارة إلى ان بنك التنمية الصناعية حقق أرباحا بنهاية سبتمبر 2019 بلغت 303 مليون جنيه، ويستهدف البنك ارباح تشغيلية تقترب من 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.











