هشام توفيق: 209 آلاف عامل في شركات القطاع العام

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أهمية تعريف الطلبة مفهوم قطاع الأعمال العام نظرا لانتشار مفهوم خاطئ بأنه المال العام أو الشركات المملوكة للدولة ولكن قطاع الأعمال يضم أكثر من ذلك.



وتابع توفيق علي هامش كلمته بندوة " استدامة الشركات وعلاقتها بالتنمية المستدامة" الذى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذا قطاع الأعمال تكون في مصر في الخمسينيات وهو يضم 227 شركة مقسمة علي 12 وزارة ويضم 209 آلاف عامل في شركات القطاع العام.



وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن القطاع يتضمن 120 شركة تابعة لقطاع الأعمال.



وأضاف هشام أن قطاع الأعمال العام يدار بقانون مختلف عن القطاع الخاص الذي يدار بقانون الشركات المساهمة.