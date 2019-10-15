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أخبار العالم

أمن الدولة اللبناني يضبط إرهابيا سوريا من داعش

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:10 م
داعش
داعش
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أ ش أ
أعلن جهاز أمن الدولة اللبناني عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) في الجنوب اللبناني بعد تسلله إلى داخل البلاد عبر الحدود المشتركة اللبنانية - السورية.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبناني – في بيان اليوم الثلاثاء – أن الإرهابي يحمل الجنسية السورية، وقد جرى ضبطه في مدينة صور (جنوبي لبنان) وأنه اعترف خلال التحقيق معه بالانضمام إلى تنظيم داعش منذ عام 2013، وتلقيه دورات عسكرية ودينية وعقائدية، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى لبنان.

وأشار أمن الدولة إلى أنه قام بتسليم الإرهابي المضبوط إلى جهاز مخابرات الجيش اللبناني، نفاذًا للقرار الصادر بهذا الشأن من سلطات التحقيق القضائية لدى المحكمة العسكرية.
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