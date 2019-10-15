تركى آل شيخ يكرم هذه الوزيرة المصرية.. متابعون: مصر والسعودية أشقاء دائما

نشر المستشار تركى آل شيخ فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لتكريم الدكتورة إيناس عبد الدابم وزيرة الثقافة المصرية في مؤتمر صناعة الترفيه الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال المملكة و الفنانين المصريين و العالميين.



ونال الفيديو اعجاب متابعيه و تهنئة دكتورة إيناس كالاتى:



يستاهلون اهل مصر بالتوفيق للجميع



بالتوفيق لها



بالتوفيق معالى المستشار ومعالى الدكتورة ايناس عبد الدايم



جزاك الله كل خير و شكرا لاهتمامك بمصر و المصريين و من نجاح لنجاح



بالتوفيق دائما مصر و السعودية أشقاء دائما.

