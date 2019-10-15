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ثقافة

الاغتراب فى روايات نجيب محفوظ ..أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج على ، كتاب بعنوان الاغتراب فى روايات نجيب محفوظ للدكتورة منى بركات.

يتناول الكتاب ظاهرة الاغتراب السياسى فى نماذج من روايات نجيب محفوظ التى تبرز عنده بمظاهرها المتعددة بصورة واضحة على مستوى الشخصية والفكرة والرؤية وغيرها.

وقد اختارت المؤلفة من الروايات الفرعونية التى كتبها محفوظ فى الثلاثينيات رواية كفاح طيبة، ومن الأربعينات اختارت القاهرة الجديدة، ومن روايات الخمسينيات السكرية، واللص والكلاب من الستينيات ومن السبعينات تناولت رواية المرايا، اما الثمانينات اختارت اكثر من رواية منها أفراح القبة ورحلة ابن فطومة وقشتمر.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصول يتناول الفصل الأول الأسباب والدوافع التى تكمن وراء الاغتراب السياسى فى روايات نجيب محفوظ، والفصل الثانى يتناول المظاهر المختلفة للاغتراب السياسى فى روايات نجيب محفوظ، وفى الفصل الثالث تجيب المؤلفة عن سؤال حول نتائج الاغتراب السياسى فى روايات نجيب محفوظ.
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