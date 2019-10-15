مع قرب دخول الشتاء.. طقس سيئ يضرب المحافظات.. إجراءات احترازية لمواجهة مياه الأمطار .. تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية على مدار الـ24 ساعة

طقس سيئ يضرب الصعيد.. والأرصاد: انخفاض الحرارة وتزايد فرص سقوط أمطار

في دمياط.. شبورة وطوارئ وتحذيرات على الطرق

أمطار ورعد في طور سيناء وسانت كاترين

استمرار موجة الطقس المتقلب في نطاق محافظة أسوان

شهد عدد من المحافظات اليوم طقسا سيئا وسقوط امطار وسط اعلان حالة الطوارئ في عدد من محافظات الصعيد.وتساقطت الامطار علي عدد من المناطق المتفرقة صباح اليوم الثلاثاء بمحافظة الوادي الجديد مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها فيما شهد عدد من المناطق الأخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس.وكانت محافظة الوادي الجديد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء.وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت فى بيان لها عن توقعاتها بظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية، أحيانًا، وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق، وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.كما شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ، وبدأ انعكاس حالة الطقس منذ الصباح الباكر حيث شهدت الطرق شبورة مائية كثيفة في سماء قرى ومدن محافظة دمياط، مما أدى إلى صعوبة الرؤية والسير بحذر شديد على الطرق وخاصة على الطرق الرئيسية في مختلف مراكز ومدن المحافظة من قبل سائقي السيارات.بينما رفعت محافظة دمياط درجة الاستعداد بالتعاون مع المديريات المعنية لمواجهة الشبورة المائية التي تشهدها المحافظة.فيما شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على المتابعة المستمرة والاتصالات الدائمة مع غرف العمليات الفرعية في مراكز المدن والقرى والأجهزة المعنية لرصد أي اضطرابات والعمل على علاجها.ووجهت رؤساء المدن والمجالس المحلية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة في إطار الاستعداد لموسم الشتاء.كما شهد عدد من محافظات الصعيد في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس السيئ وهطول أمطار غزيرة.تعرضت محافظة قنا، لموجة من الطقس السيئ حيث اجتاحت العواصف والرياح العديد من مدن المحافظة وهطول الأمطار الغزيرة مع نشاط ملحوظ للعواصف الرعدية.وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة المديريات الخدمية ومجالس المدن لمواجهة أى ظروف قد تنتج عن التقلبات الجوية.وأوضح الهجان أنه خلال الأشهر الماضية تم تبطين جوانب وأرضيات مخر سيل المعنا بطول 1100 م بتكلفة مالية 11 مليون جنيه وما زال العمل يجري لاستكمال تبطين الأجزاء المتبقية بالمخر لضمان سريان المياه بشكل آمن داخل مجرى السيل والذى يبلغ إجمالي طوله 6250 م، مضيفا أنه تم الانتهاء من تطهير مخر سيل كرم عمران بطول 4150 م وصيانة بوابات حجز المياه به تحسبا لسقوط سيول خلال الأشهر المقبلة.وأكد محافظ قنا أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف العمليات بوزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء.وكانت مديرية الموارد المائية والري بقنا اتخذت كافة التدابير اللازمة بشأن تطهير جميع مخرات السيول بالمحافظة وعددها 12 مخرا، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة، منوها إلى أن المديرية تقوم بخفض منسوب المياه في الترع خلال موسم سقوط الأمطار حتى تستوعب كميات المياه المتدفقة إليها في حالة حدوث سيول ومن ثم الاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية.جدير بالذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع وزارة الري قامت مؤخرا بإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لتخزين مياه السيول حيث تم الانتهاء من إنشاء البحيرة الصناعية بقرية حجازة بمدينة قوص على مساحة 245 ألف م2 بطاقة استيعابية تصل إلى 3 ملايين و300م3 كما تم الانتهاء من تنفيذ بحيرة العقب الصناعية بمدينة قوص على مساحة 15 ألف م2، وتستوعب 150 ألف م3 من مياه الأمطار فيما تم تنفيذ نسبة 75% من الأعمال الإنشائية بالبحيرة الصناعية بقرية الهيشة بنجع حمادي تستوعب 533 ألف م3 من مياه السيول بالإضافة إلى أنه من المقرر إنشاء عدد 2 من البحيرات الصناعية خلال العام المقبل الأولى بقرية العمرة بمركز أبوتشت بتكلفة 80 مليون جنيه والثانية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بتكلفة 130 مليون جنيه.كما تعرضت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان لموجة من الأمطار المصحوبة برياح شديدة تسببت فى تعطل الحركة خاصة بمناطق وسط المدينة.وأعلنت الأجهزة المعنية حالة الطوارئ تحسبًا لهطول المزيد من الأمطار، كما أطلقت تحذيراتها لأصحاب السيارات بالتوقف فورًا على طريق أبوسمبل- أسوان، كما تم توجيه التحذير للفنادق العائمة والمراكب بالتوقف العاملة ببحيرة ناصر جنوب مدينة أبو سمبل، بالتوقف عن رحلاتها لحين تحسن الأحوال الجوية.كما قررت الأجهزة المعنية أيضًا رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقي الإسعاف والإطفاء تحسبًا لسقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.وكان الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أعلن أن جنوب الصعيد سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بالإضافة إلى أن هناك فرصة على سقوط الأمطار بجنوب البلاد وسيناء.كما تعرضت مدينتا طور سيناء وسانت كاترين لأمطار مصحوبة برعد وبرق وسط فرحة من بدو جنوب سيناء لبدء موسم أمطار الشتاء التي يعتمد عليها البدو فى الزراعة وملء الآبار الجوفية.واستعدت مدن جنوب سيناء لموسم مجابهة السيول بتطهير مخرات وتجهيز السدود والبحيرات بالمعدات الثقيلة.وأكد مركز عمليات جنوب سيناء أن ما تعرضت له طور سيناء وسانت كاترين أمطار خفيفة مصحوبة ببرق ورعد لا تصل لدرجة السيول.