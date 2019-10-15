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أخبار العالم

احتجاجات عنيفة وسط لندن.. وناشطة تتسلق بوابة وزارة النقل

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:44 م
احتجاجات على تغير
احتجاجات على تغير المناخ في لندن
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وكالات
استهدف محتجون على تغير المناخ، منهم واحدة من مؤسسي جماعة إكستنكشن ريبيليون، وزارة النقل البريطانية في وسط لندن اليوم، الثلاثاء، تعبيرا عن رفضهم لمشروع مقترح للقطار فائق السرعة يعرف باسم (إتش.إس2).

وكانت الشرطة في وقت سابق يوم الثلاثاء أمرت بوقف احتجاجات الجماعة في لندن بعد أسبوع من بدء عصيان مدني في إطار احتجاجات استهدفت مباني حكومية ومؤسسات مالية كبرى.

وتسلقت جيل برادبروك، وهي من مؤسسي إكستنكشن ريبيليون، بوابة وزارة النقل ورفعت لافتة فوق الأبواب الدوارة كتب عليها "إتش.إس2 هو حالة الطوارئ المناخية التي نواجهها".

وحاولت برادبروك بعد ذلك تحطيم إحدى نوافذ الوزارة بمطرقة لكن الشرطة أنزلتها.

وقالت جماعة إكستنكشن ريبيليون "ألصق المتمردون أنفسهم بالمبنى وتسلقت برادبروك المدخل في إطار العصيان المدني بسبب تراخي الحكومة الواضح في التصدي للطوارئ المناخية والبيئية التي نواجهها".

وكان نشطاء تغير المناخ قد استهدفوا أمس الاثنين حي المال في لندن وقطعوا مفترق طرق رئيسيا وتوعدوا بيوم من تعطيل أعمال المؤسسات المالية التي يقولون إنها تمول كارثة بيئية.

وأغلق المحتجون الشوارع المحيطة بمفترق الطرق في قلب العاصمة لندن.

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