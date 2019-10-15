بعد إعلان عبد العال.. دفاع النواب توضح مهام عمل اللجنة البرلمانية لمواجهة الإرهاب

أكد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية ما أعلن عنه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، من تشكيل لجنة برلمانية لمواجهة مخاطر الإرهاب، في ظل التهديدات التي تواجهها المنطقة العربية والإسلامية من مخاطر تتعلق بالأمن القومي، ووجود كثير من الميلشيات والجماعات الإرهابية.



وأضاف النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تشكيل لجنة برلمانية سوف يكون له دور كبير في كتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول المختلفة تجاه هذه العناصر الإجرامية، ومتابعة تنفيذ التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب، والتي سنت فيها مصر العديد من القوانين.



وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن البرلمان كان له خطوات واسعة ووقف إلى جانب الجهات التنفيذية في حربها على الإرهاب، وأصدر تشريعات كان لها يد في اختفائها من مصر، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة برلمانية يأتي استكمالًا لدور النواب في حرب الدولة على الإرهاب.



كان الدكتور على عبدالعال، صرح خلال اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، بأن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلنًا عن اعتزام مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من أخطار الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحتهم، داعيًا برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها فى مواجهة الإرهاب.