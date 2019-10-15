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منوعات

زبون يقتل دي جي بالسكين لرفضة تغيير الأغاني داخل مقهى.. شاهد ما حدث

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يبحث المحققون عن رجل يشتبه في قيامه بقتل "دي جي" بسبب عدم الرضا عن الموسيقى التي يقدمها في مقهى بحي كيروفسكي في منطقة لينينغراد بروسيا.

وبحسب موقع الفيديوهات الشهير لايف ليك، وقع الحادث في ليلة 13 أكتوبر الحالي، حيث لم يعجب زبائن المقهى بالموسيقى التي يقدمها الـ"دي جي"، وطلبوا منه بتغيير الأغاني إلا أنه رفض هذا الأمر ، ودفع تعنت الـ"دي جي" بعدم تغير موسيقته أحد الزبائن إلى الإمساك بسكين وطعنه في القلب، ليسقط منسق الأغاني على وجهه وهو جثة هامدة. 

تم نقل الضحية إلى المستشفى ، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير. 

وأفاد الموقع بأن نادل المقهى، وهو شقيق المتوفى ، أراد حماية أخيه المصاب، حيث اقتحم الغرفة حاملًا ساطور المطبخ، لمقاومة قاتل أخيه.

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