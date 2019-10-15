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رياضة

بعد بلجيكا .. ألمانيا ترفض إدارة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:44 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
تلقت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور رفضا من قبل اتحاد ألمانيا لكرة القدم عن ترشيح طاقم تحكيم لإدارة مباراة القمة رقم 119 بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك المقرر إقامته يوم السبت القادم فى إطار الجولة الرابعة بـ الدوري المصري.

بلجيكا ترفض إدارة القمة
كان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أرسل رفضا إلى لجنة الحكام المصرية بعدم ترشيح أي طاقم تحكيمي لإدارة لقاء القمة رقم 119.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الاتحاد الألماني أرسل الى لجنة الحكام المصرية ردا بانشغال قضاة الملاعب لديها بإدارة المباريات المحلية.

ألمانيا ترفض إدارة القمة
وأشار إلى أن جمال الغندور فى موقف لا يحسد عليه نظرا لعدم توصله لأى موافقة مع اى اتحاد اوروبي لإرسال طاقم تحكيم لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

يذكر أن الجهات الأمنية طالبت اتخاذ الكرة بتأجيل لقاء القمة إلى أجل غير مسمى نظرا لدواع أمنية على أن يتم النظر فى الأمر اليوم الثلاثاء وحسمه بشكل نهائي.
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