فيديوجراف| لجنة سلامة الغذاء تحذر من تناول الفراخ البانية.. اعرف السبب

حذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من تناول الفراخ البانيه المنتشرة في الأسواق في هذه الأيام.



وأكدت أن هناك بعض المعلومات التي يجب أن نتعرف عليها حول الفراخ البانيه للتأكد من مدى سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.



يأتي ذلك بعد انتشار صورة لإحدى قطع صدور البانيه التي توجد بها بعض النقاط السوداء واختلاف تفسير الأطباء البيطريين لتلك الظاهرة.



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