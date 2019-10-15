وزير الطاقة والصناعي الإماراتي: نتعاون مع روسيا لشراء الوقود النووي

أكد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن خريطة التعاون المشترك بين الإمارات وروسيا تشمل العديد من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصناعة، والطاقة النووية مشيرا إلى تعاون البلدين لشراء «الوقود النووي» الروسي في إطار برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية.



وقال المزروعي في تصريحات تناقلتها عنه وسائل الاعلام الاماراتية اليوم الثلاثاء، أن زيارة بوتين، إلى أبوظبي تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وتعزز التعاون بينهما في القطاعات الحيوية.



وأضاف وزير الطاقة والصناعة الإماراتي إن علاقات الإمارات وروسيا تاريخية وممتدة، تنبني على روابط الصداقة والتعاون، واحترام المصالح المشتركة، على الأصعدة جميع الأصعدة



واكد وزير الصناعة الأماراتي اهتمام الشركات الروسية العاملة في مجال النفط والغاز بالاستثمار في السوق الإماراتية؛ الأمر الذي يفتح الباب امام الاستثمارات في مختلف القطاعات بين البلدين



كما كشف المزروعي رغبة الشركات الوطنية الإماراتية في زيادة حجم الاستثمار بقطاع النفط والغاز مستقبلا .



ووصل بوتين البوم الثلاثاء في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات قادما من المملكة العربية السعودية، كثاني محطات جولته الخليجية



وبحث الرئيس الروسي مع ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إضافة إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.