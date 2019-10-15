أبو الفتوح: توسع البنوك في الإقراض عودة لوظيفتها الأساسية في توفير الائتمان لقطاعات الأعمال

توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تتجه البنوك الى التوسع في منح الائتمان تماشيا مع هدف البنك المركزي المصري الذي تبنى مؤخرا سياسة التيسير النقدي خاصة في ضوء التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة، حيث يشجع ذلك طلب حصول القطاع الخاص على مزيد من التسهيلات الائتمانية من البنوك، وهذا ما أشار اليه أيضا تقرير حديث لوكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني.



وأكد هاني ابو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، انه مع التوقعات القوية بتحقيق معدل نمو مرتفع في العامين 2019 و2020 يتراوح بين 5.5% و5.7% سوف تزيد حاجة القطاع الخاص للحصول على الأموال لتلبية الاحتياجات التشغيلية والتوسعات.



وأوضح الخبير المصرفي، أن تأثير تطبيق المعالجة الضريبية الجديدة على أرباح سندات وأذون الخزانة قلل من أرباح الاستثمار في هذه الأدوات، ما دفع البنوك في إعادة النظر في تنويع مصادر الاستثمار ومنح الائتمان، والعودة مرة أخرى إلى وظيفتها الأساسية في توفير الائتمان لقطاعات الأعمال.



الجدير بالذكر أن البنوك في السنوات الأخيرة كانت تفضل توظيف السيولة لديها في أدوات الدين المحلي منعدمة المخاطر التي تحقق مستوى جيد من الأرباح ، حتى أن الإقراض الحكومي استحوذ على حصة تصل إلى 29% من إجمالي قروض البنوك.



