مفاجأة.. سعر هاتف آبل SI2 المقرر طرحه في 2020

في تقرير بحثى جديد، ذكر محلل شركة " آبل" مينج تشى كو، أن سعر هاتف آبل (إس إى 2) الذى من المزمع أن تطلقه شركة آبل في الربع الأول من 2020 سيبدأ بـ 399 دولارا.



وإلى جانب معلومات التسعير الجديدة، أعاد تكرار توقعاته الجديدة للجهاز بما فيه أنه سوف يدار بنظام تشغيل ( 11's A1) وبسعة ذاكرة 3 جيجا بايت، وأضاف أنه سيحتوي على سعة تخزين 64 ، وسعة تخزين داخلية بـ 128 جيجا بايت، وسيكون متوفرا باللون الأحمر، والفضي، والرمادى.



وذكر أيضا أنه لن يحتوى على شاشة ثلاثية الأبعاد؛ حيث إن هذه الميزة قد اختفت مؤخرا من أجهزة آبل المتطورة. وتوقع أيضا كو أن الهاتف سيكون شبيه تصميم نسخة آيفون8.



ويلاحظ أن سعر الهاتف الجديد سيكون نفس سعر هاتف آيفون إس إى الذى تم اصداره في عام 2016. وبالرغم من هبوط سعره إلى 349 دولارا بسبب فترة التوقف في السنة التالية.



يذكر أن بيع هواتف بأسعار منخفضة كهواتف إس إى أصبح من المهم جدا لآبل حيث إنها تريد أن تنافس مبيعات الوحدات كالموجودة في أسواق الهند، حيث إن اسعار الهواتف هناك تكلف أكثر من 450 دولارا والتى شكلت حوالى 4% من السوق العام الماضي.



ويعد أرخص هاتف لآبل هو آيفون 8 الذى يبدأ بـ449 دولارا.