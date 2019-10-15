Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مفاجأة.. سعر هاتف آبل SI2 المقرر طرحه في 2020

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:12 م
قسم الخليج
في تقرير بحثى جديد، ذكر محلل شركة " آبل" مينج تشى كو، أن سعر هاتف آبل (إس إى 2) الذى من المزمع أن تطلقه شركة آبل في الربع الأول من 2020 سيبدأ بـ 399 دولارا.

وإلى جانب معلومات التسعير الجديدة، أعاد تكرار توقعاته الجديدة للجهاز بما فيه أنه سوف يدار بنظام تشغيل ( 11's A1) وبسعة ذاكرة 3 جيجا بايت، وأضاف أنه سيحتوي على سعة تخزين 64 ، وسعة تخزين داخلية بـ 128 جيجا بايت، وسيكون متوفرا باللون الأحمر، والفضي، والرمادى.

وذكر أيضا أنه لن يحتوى على شاشة ثلاثية الأبعاد؛ حيث إن هذه الميزة قد اختفت مؤخرا من أجهزة آبل المتطورة. وتوقع أيضا كو أن الهاتف سيكون شبيه تصميم نسخة آيفون8.

ويلاحظ أن سعر الهاتف الجديد سيكون نفس سعر هاتف آيفون إس إى الذى تم اصداره في عام 2016. وبالرغم من هبوط سعره إلى 349 دولارا بسبب فترة التوقف في السنة التالية.

يذكر أن بيع هواتف بأسعار منخفضة كهواتف إس إى أصبح من المهم جدا لآبل حيث إنها تريد أن تنافس مبيعات الوحدات كالموجودة في أسواق الهند، حيث إن اسعار الهواتف هناك تكلف أكثر من 450 دولارا والتى شكلت حوالى 4% من السوق العام الماضي.

ويعد أرخص هاتف لآبل هو آيفون 8 الذى يبدأ بـ449 دولارا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسعار والمواصفات.. أبل تكشف عن مفاجآت بـ 3 إصدارات جديدة لـ هواتف آي فون 11

سعر ومواصفات آيفون 11 في مصر iPhone 11 الجديد

آبل تطلق iPhone SE في هذا الموعد

مقابل 1600 جنيه.. آبل تطلق أرخص هواتفها iPhone SE 2

السعر مفاجأة.. مواصفات أحدث هواتف آيفون iPhone SE2

ترشيحاتنا

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

لن تتوقع.. سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في السعودية

فيديوجراف| الفرق بين سمك المزارع والنيلي لتجنب الأضرار

مرتضى منصور يسخر من وصف مجلسه بـ الفاشل: الزمالك يتفوق على الأهلي 8 - 2 في 2019

جمال الغندور: 6 اتحادات أوروبية ترفض إدارة قمة الأهلي والزمالك رقم 119

لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

بشاير الخير في البحيرة .. جنى محاصيل القطن والأرز عالية الجودة.. صور

لن تتوقع.. سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في السعودية