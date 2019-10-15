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اقتصاد

خالد الحسينى: إقبال كبير من المطورين على الأراضى التجارية والخدمية بـ العاصمة الإدارية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:29 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
كشف العميد خالد الحسينى المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الإدارية الجديدة عن أن الأراضى التجارية والخدمية تشهد طلبا كبيرا من المطورين بالمدينة خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك العديد من الطلبات تبت فيها الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمى لشركة العاصمة الادارية الجديدة، أن هذه الاراضى تقام عليها مشروعات تحقق عائدا مرتفعا للمطورين، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات التجارية والخدمية خلال الفترة الحالية، موضحا أن هناك بعض المولات بالمدينة تم بيعها خلال يومين فقط.

ويذكر أن اللواء مجدى أمين رئيس القطاع العقارى بشركة العاصمة قد صرح بأن الشركة تبت حاليا فى العديد من الطلبات المقدمة من الشركات العقارية للحصول على اراضى تجارية وخدمية فى احياء المدينة المختلفة لاقامة مولات تجارية وأنشطة إدارية.

وأضاف أن سعر متر الارض يبدأ من 8500 جنيه للاراضى الخدمية، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا عليها خلال الفترة الحالية، وأن الشركة بدأت فى أراضى الطرح الثالث، والتى تشهد إقبالا كبيرا من مطورين أجانب ومصريين.

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