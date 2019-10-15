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أخبار البلد

المنتجين الزراعيين تطالب بانتداب لجنة من كليات الزراعة للكشف على الأسماك بصفة دورية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:29 م
الاسماك
الاسماك
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شيماء مجدي
قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن وزارة الزراعة أصدرت بيانًا لنفى شائعات انتشار الميكروب بين السمك البلطى، ولكنها معرضة للإصابة بالميكروبات والديدان بسبب تربيتها فى مياه الصرف الصحى فى بعض المزارع.

وأكد فريد واصل، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تقوم بدورها فى تطوير المزارع السمكية وتحلية المياه، بحيثُ لا يكون بها ميكروبات أو تتعرض أى نوع من الأسماك للإصابة بأى أمراض.

وطالب نقيب المنتجين الزراعيين بانتداب لجنة من كليات الزراعة المتخصصين فى الأسماك من أجل فحص أسماك المزارع بصفة دورية، لافتًا إلى أن مصر تعتمد فى ثروتها السمكية على المزارع، وتمثل نسبة الأسماك النيلية من إجمالى إنتاج الثروة السمكية 10%.

وأشار إلى أن هناك توقعات باستمرار انخفاض أسعار الأسماك حتى بداية فصل الشتاء.
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