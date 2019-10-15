قاطرة جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية.. تعرف على سبب تسميتها بـ علي شلبي

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وقائع حفل تدشين القاطرة علي شلبي، بقوة شد 70 طنا، والتي تم بناؤها في ترسانة بورسعيد البحرية.



وأطلق على القاطرة الجديدة اسم القاطرة " علي شلبي " نسبة إلى المهندس الراحل علي شلبي و الذي عُين بهيئة قناة السويس سنة 1963.



وتدرج المهندس علي شلبي في المناصب الإدارية حتي شغل منصب مدير إدارة الترسانات من سنه 1998- 2000، وطوال خدمته في قناة السويس كان مثال الاجتهاد والإخلاص في العمل وذلك تخليدا لذكره.