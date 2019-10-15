Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قاطرة جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية.. تعرف على سبب تسميتها بـ علي شلبي

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:36 م
علي شلبي قاطرة
" علي شلبي " قاطرة جديدة بترسانه بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وقائع حفل تدشين القاطرة علي شلبي، بقوة شد 70 طنا، والتي تم بناؤها في ترسانة بورسعيد البحرية.

وأطلق على القاطرة الجديدة اسم القاطرة " علي شلبي " نسبة إلى المهندس الراحل علي شلبي و الذي عُين بهيئة قناة السويس سنة 1963.

وتدرج المهندس علي شلبي في المناصب الإدارية حتي شغل منصب مدير إدارة الترسانات من سنه 1998- 2000، وطوال خدمته في قناة السويس كان مثال الاجتهاد والإخلاص في العمل وذلك تخليدا لذكره.
قاطرة جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية.. تعرف على سبب تسميتها بـ علي شلبي
قاطرة جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية.. تعرف على سبب تسميتها بـ علي شلبي
Advertisements

ترشيحاتنا

أبوها وأمها السبب.. «مروة وحبة الغلة السامة» قصة انتحار هزت مواقع التواصل

في ذكرى وفاة أحمد عبد الوارث .. تزوج من سعاد نصر وابنته تتجه للتمثيل

حكم نتف الحواجب للمتزوجة وغيرها.. الإفتاء توضح.. فيديو

عدلي القيعي يوضح موقف الأهلي من تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك

الفلاحين توجه نصائح للمواطنين عند شراء السمك البلطي.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة سقوط سيدة من فوق أرجوحة ضخمة في الملاهي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في مرسى مطروح

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور

بدون مكياج.. ميس حمدان تبهر الجمهور بجمالها