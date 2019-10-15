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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية يوضح حالة الطالبات المصابات بالاختناق بمدرسة السلام

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:35 م
وكيل صحة الاسماعيلية
وكيل صحة الاسماعيلية
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انجي هيبة
أعلن الدكتور سعيد السقعان مدير مديرية الصحة بالاسماعيلية عن خروج ٣٦ طالبة من بين الحالات المصابة باختناق بمدرسة السلام الثانوية بنات، من المستشفي العام بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم.

كانت المستشفى استقبلت صباح اليوم 38 طالبة بمدرسة السلام الثانوية بنات مصابات بحالات اختناق اثر حريق شب في "مقلب قمامة" بجوار المدرسة.

ودفعت إدارة الحماية المدينة بسيارة إطفاء نجحت في إخماد الحريق، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ١٥ سيارة نقلت الطالبات للمستشفي.

وتوجه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الاسماعيلية إلي المستشفي العام للاطمئنان علي الحالة الصحية للطالبات.

وشكل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير المديرية لجنة برئاسة وكيل المديرية للوقوف علي أسباب الحادث وسلامة الإجراءات المتخذة حيال هذه الواقعة والتأكد من خروج جميع الطالبات والتواصل مع جميع ذويهم للاطمئنان علي سلامتهم.
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