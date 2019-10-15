القومى للمرأة يفتتح سوق زنين اللائق لتمكين النساء والفتيات في الجيزة

افتتح المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع محافظة الجيزة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم سوق زنين فى منطقة بولاق الدكرور بعد تطويره ، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، واللواء أحمد رشاد، محافظ الجيزة ، وجيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ، وشيري كارلين، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بافتتاح سوق زنين بعد تطويره وما يتيحه من خلق مساحة لائقة للبائعات والسيدات المترددات على السوق، موضحة أن تطوير السوق يأتى فى اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس، والتى تنص على إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى التطوير العمرانى لجعل المدن والمساحات العامة اكثر ملائمة للمجتمع ككل وللنساء والفتيات بصفة خاصة، كما يساهم السوق فى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أن السوق يضم مايقارب من 170 بائعة.





وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى تمثيل المجلس فى اللجنتين اللاتى تم تشكيلهما لمباشرة أعمال تطوير السوق وإدارته للتأكد من مراعاة احتياجات المرأة داخل السوق وتحسين بيئة العمل المحيطه بهن داخل السوق.





وأكدت أن تطوير السوق امتد لما هو أكبر من مجرد تطوير عمراني أو بنيه تحتيه حيث عمل المجلس القومي للمرأة من خلال تمثيله في لجنة مباشرة اعمال تطوير السوق علي تطوير للمبادئ والافكار من خلال تحقيق فهم حقيقى لمفاهيم المساواه بين الجنسين وتمكين المرأة والذي تم تطبيقه داخل السوق.





من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ان تطوير سوق زنين يأتى ضمن خطة المحافظة فى تطوير الاسواق العشوائية وغير الامنه وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات حيث يتكون من 118 باكية وفرش للقضاء على العشوائيات كما تم انشاء ارصفة جانبية مظلة وجيدة الاضاءة للمشاه بطول 800 م مربع للتسهيل على المترددين على السوق .





بدورها قالت جيلان المسيري، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال الافتتاح: "لقد شكل التشاور وبناء الثقة مع المجتمع العنصر الرئيسي في نجاح هذا المشروع"، وأضافت أن بناء الفهم المجتمعي والملكية الخاصة بسلامة المرأة في الأماكن العامة يستغرق وقتا ولكنه ساعدنا على فهم الاحتياجات المختلفة للسيدات والرجال الذين يعتمدون على هذا السوق".





فيما قالت شيري كارلين، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر في حفل الافتتاح:" فخورون بدعم التنمية العمرانية التي تعطي الأولوية للتمكين الاقتصادي واللائق للمرأة ، وأكدت التزام الوكالة بدعم المبادرات المحلية التي تحث على تمكين المرأة في المنزل والعمل والمدرسة والمجتمع.





وأكدت سيدة سلامة، تعمل جزارة في سوق زنين من ٢٤ عاما: "في السوق الجديدة، سأتمكن من عرض كل أنواع اللحوم بشكل جيد. أحب عملي وأريد أن أنميه."





وتلقت البائعات تدريبات لمحو الأمية المالية للمساعدة في زيادة نجاح أعمالهن ، كما تم تشكيل لجنة أخرى لإدارة السوق تتضمن تمثيلًا متوازنًا من الرجال والنساء من أجل تحسين التواصل بين البائعين/البائعات والسلطات المحلية وضمان الإدارة السليمة للسوق.





وتعمل اللجنة الآن مع أحد البنوك لتوفير القروض متناهية الصغر وإنشاء جمعية لبائعي/بائعات السوق لمزيد من التعزيز لأدوار البائعات وتأثيرهن ، وتم ربط المشروع أيضا للبائعات بسوق الجملة لزيادة أرباحهن، كما يتلقى البائعين/البائعات دورات توعية حول حقوق المرأة وحقوق البائعات ومسؤولياتهن.





وبعد التطوير أصبح سوق زنين أسهل في الوصول إليه بالنسبة للنساء والأطفال، وبه مهابط خاصة لعربات الأطفال والكراسي المتحركة ، كما تم إنشاء منطقة مخصصة للعب الأطفال بمساحة ١٦٠ مترا مربعا حتى تتمكن السيدات من إحضار أطفالهن إلى العمل ،حيث أن ثلثى البائعين من الاناث وغالبيتهن أمهات.



