محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن الـ 21.. تعرف على ترتيب مو

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن الـ 21، وفقا لصحيفة اندبندنت البريطانية.



وجاء محمد صلاح في المركز الـ 71، ضمن قائمة أفضل لاعبي كرة القدم خلال آخر 20 عاما، وفقا لاختيارات 10 كتاب رياضيين، من الصحيفة البريطانية.



وقال صحيفة اندبندنت:" بعد فترة عصيبة مع تشيلسي، استطاع محمد صلاح، أن يصبح من أفضل اللاعبين في كرة القدم، منذ انضمامه إلى ليفربول، قادما من روما في 2017.



وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح وهو أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي موسم 2017، نجح في أن يحتفظ باللقب الموسم الماضي.



وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول صيف 2017، ونجح في كتابة إسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف مودريتش وورنالدو.