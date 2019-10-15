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رياضة

نكشف سبب عدم مشاركة العياط في بطولة كأس مصر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:46 م
فريق العياط - أرشيفية
فريق العياط - أرشيفية
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عبدالله هشام
أكد مصدر مطلع داخل نادي العياط أن مجلس الإدارة رفض المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2019-2020 لعدم وجود فائدة ونفع يعود على اللاعبين منها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة: إذا شاركنا في البطولة فإن أقصى طموحاتنا ستكون عبور الدور التمهيدي الثاني مع فرق القسم الثالث لأننا في حال التأهل نواجه فرقا كبيرة من الناحية المادية والفنية على عكس العياط.

وأكمل: إذا تأهلنا للدور التمهيدي الثاني فإننا نواجه إحدى الفرق التي تلعب معنا في مجموعة الدوري للقسم الثاني، وبالتالي لا يوجد أي منفعة لأن الفريق المنافس سنواجهه في المسابقة.

واختتم المصدر: يرى مجلس الإدارة أن المشاركة في كأس مصر لا تزيد خبرة الفريق ولا تؤثر على صوتنا في الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم وبالتالي التركيز في الدوري القسم الثالث أفضل بالنسبة للاعبين والجهاز والنادي.
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