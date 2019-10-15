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محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا تحسبا للتقلبات الجوية المتوقعة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:41 م
رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنيا تحسبًا للتقلبات الجوية
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أيمن رياض
رفعت محافظة المنيا درجات الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تحسبًا لتقلبات الجو واحتمالية سقوط أمطار أو سيول وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط.

وكلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور الميداني بشكل دورى من خلال فرق عمل لمتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة مياه السيول، وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات التى تعيق سريان المياه، مع متابعة حالة الطرق وإجراء صيانة دورية للمعدات الثقيلة ومراجعة جميع الخدمات بمراكز الإغاثة والإيواء.

أكد قاسم على تفعيل غرفة الأزمات والكوارث الرئيسية بالمحافظة لتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات والتعامل مع الأحداث الطارئة، مع تشكيل غرف عمليات بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية وربطها بشبكة اتصال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما كلف المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالعمل على تطهير شبكات الصرف والمجارى المائية وإزالة جميع المخلفات بها ووضع برنامج للطوارئ يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف، مع التنسيق المسبق لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة للمواقع الحرجة لمواجهة الأزمة.

وكان مركز التنبؤ بقطاع التخطيط قد أعلن أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد اليوم الثلاثاء الموافق 15 اكتوبر2019، لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تكثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصحبها سقوط أمطار على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد تصل الى حد السيول.

وأعلنت محافظة المنيا عن تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخرا طبيعيا و22 صناعيا، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقر.

مع استعداد مديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوزيع سيارات الإسعاف على المناطق الأكثر عرضة للسيول مع تجهيز جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية القروية بكل الأدوية المطلوبة وجميع أوجه الرعاية الصحية تحسبًا لأي تداعيات قد تحدث.

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