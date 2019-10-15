الحبيب الجفري لضيوف مؤتمر الإفتاء: 5 أعوام للإفاقة من غيبوبة عدم متابعة الواقع

قال الحبيب على الجفري، الداعية اليمني إننا نحتاج إلى التامل في فلسفة قبول الاختلاف.



وأضاف الجفري، في كلمته بالمؤتمر الدولي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن وجه الصلة في هذا الأمر بمتطلبات الزمان الذي نعيش فيه، هو سرعة المتغيرات وما يفكر فيه أبنائؤا في الأوقات المختلفة، وعلينا أن نكون في سعة من الاختلاف حتى نكون جيلا واسع الأفق ومتسع الصدر.



وأشار إلى أنه أخبر ضيوف مؤتمر الإفتاء العام قبل الماضي "أمامكم خمسة أعوام إن لم تخرجوا من الغيبوبة على استيعاب ما يجري حولنا فلا تلوموا الأجيال المقبلة أن صارت نظرتهم إليكم كنظرتهم إلى المتاحف".



وأوضح أن لب الإشكال يكمن في نفوس أعيت أصحابها عن الاعتدال واتساع الأفق والعقول في تقبل الآخرين.

