Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحبيب الجفري لضيوف مؤتمر الإفتاء: 5 أعوام للإفاقة من غيبوبة عدم متابعة الواقع

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:01 م
الحبيب على الجفري،
الحبيب على الجفري، الداعية اليمني
Advertisements
محمد صبري - محمد شحتة - محمود ضاحي - يارا زكريا
قال الحبيب على الجفري، الداعية اليمني إننا نحتاج إلى التامل في فلسفة قبول الاختلاف.

وأضاف الجفري، في كلمته بالمؤتمر الدولي الخامس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن وجه الصلة في هذا الأمر بمتطلبات الزمان الذي نعيش فيه، هو سرعة المتغيرات وما يفكر فيه أبنائؤا في الأوقات المختلفة، وعلينا أن نكون في سعة من الاختلاف حتى نكون جيلا واسع الأفق ومتسع الصدر.

وأشار إلى أنه أخبر ضيوف مؤتمر الإفتاء العام قبل الماضي "أمامكم خمسة أعوام إن لم تخرجوا من الغيبوبة على استيعاب ما يجري حولنا فلا تلوموا الأجيال المقبلة أن صارت نظرتهم إليكم كنظرتهم إلى المتاحف".

وأوضح أن لب الإشكال يكمن في نفوس أعيت أصحابها عن الاعتدال واتساع الأفق والعقول في تقبل الآخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجفري ينهي الجدل .. الفرح في عاشوراء بنصر موسى "حق" والحزن على الحسين "حب"

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. ميس حمدان تبهر الجمهور بجمالها

فيديو جراف| بتوصية من جوجل 29 تطبيقا يجب التخلص منها فورا

مفاجأة .. وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي ويفاضل بين فرنسا وبلجيكا

مدرب منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المعسكر المقبل

3 أسباب تمنع الزمالك من الاستغناء عن طارق حامد

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

Advertisements

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

جثث طلاب الشروق تحولت إلى كتلة فحم.. التحريات: نجاة صديقهم.. وانفجار تنك البنزين وراء الحادث.. صور

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل طبية للبسطاء في قرى أسوان..صور

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في مرسى مطروح

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور