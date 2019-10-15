بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور

كما أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، على مستوى قطاع السياحة، مشيرا إلى نمو معدل تدفق السياح الروس إلى الإمارات بنسبة 23% وفقا لمؤشرات 2018.

وكشف بوتين عن معدل انفاق السياح الروس في الامارات والذي وصل إلى 1.3 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مليار دولار عام 2018





وأكد بوتين عزم روسيا على مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الإمارات، ودعمها في مجالات الطاقة والفضاء.



