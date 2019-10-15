بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحوار السياسي مع دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «البنَاء» مؤكدا أن تواصل البلدين من أجل العمل المشترك في مجال الاستثمار والطاقة.
وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى لـ أبوظبي، إن الحوار مع الإمارات منتظم وبنَاء، وأن هناك تواصل متطور وعمل مشترك على مستوى الشركات الناشئة، في مجال الطاقة، في مجال الطاقة النووية، مؤكدا تواصل الجهود بين البلدين أيضا بشأن «أوبك+».
وفور وصوله الى ابوظبي، اليوم، ترأس الرئيس الروسي، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المباحثات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها دعم سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج العربي.
وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى لـ أبوظبي، إن الحوار مع الإمارات منتظم وبنَاء، وأن هناك تواصل متطور وعمل مشترك على مستوى الشركات الناشئة، في مجال الطاقة، في مجال الطاقة النووية، مؤكدا تواصل الجهود بين البلدين أيضا بشأن «أوبك+».
وفور وصوله الى ابوظبي، اليوم، ترأس الرئيس الروسي، وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المباحثات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها دعم سبل التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج العربي.
كما أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات الاستراتيجية بين روسيا والإمارات، على مستوى قطاع السياحة، مشيرا إلى نمو معدل تدفق السياح الروس إلى الإمارات بنسبة 23% وفقا لمؤشرات 2018.
وكشف بوتين عن معدل انفاق السياح الروس في الامارات والذي وصل إلى 1.3 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.4 مليار دولار عام 2018
وأكد بوتين عزم روسيا على مواصلة ترسيخ وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الإمارات، ودعمها في مجالات الطاقة والفضاء.
ووقعت موسكو وأبوظبي اليوم الثلاثاء، حزمة من الاتفاقات شملت قطاعات مختلفة، على هامش زيارة بوتين إلى الإمارات.
وشملت الاتفاقات الموقعة بين الجانبين:
مذكرة تعاون في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
اتفاق إطاري بين شركتي "غازبروم نفط" و"بترول أبوظبي الوطنية" للتعاون الاستراتيجي
اتفاقية امتياز بين شركتي "لوك أويل" و"بترول أبوظبي الوطنية" لحقل "غشا"
اتفاقية بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مبادلة" للاستثمار، للتعاون في تنفيذ المشروعات الوطنية، بما فيها مشاريع الذكاء الاصطناعي
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الروسية ووزارة الطاقة والصناعة الإماراتية للتعاون في مجال الطاقة
اتفاق تعاون بين الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة النفط الروسية "لوك أويل" مع شركة "بترول أبوظبي الوطنية" الإماراتية