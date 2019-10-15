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أخبار العالم

اختفت في ظروف غامضة وظهرت بعد يومين.. قصة العثور على فتاة مكة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:37 م
شرطة السعودية
شرطة السعودية
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سعيد العربي
ذكرت صحيفة "سبق"، أنه تم العثور على "فتاة مكة" التي اختفت في ظروف غامضة من أمام إحدى المكتبات بحي الزايدي مساء أمس الأول.

وأشارت: إلى أنه تم العثور على الفتاة بمكة المكرمة، وهي بصحة جيدة.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة قد تَلَقّت بلاغًا مساء أمس الأول عن اختفاء فتاة بمكة المكرمة من أمام إحدى المكتبات المخصصة لبيع المستلزمات المدرسية، التي كانت تتسوق فيها بصحبة شقيقها.

وأفادت المعلومات حينها، بأن الفتاة ذهبت إلى مركبة شقيقها بينما كان هو داخل المكتبة، وفوجئ عند خروجه بعدم وجودها.

وباشرت الجهات الأمنية حينها الموقع فور تلقيها البلاغ، وفتحت ملف تحقيق في الحادثة للوصول إلى الفتاة، التي تم العثور عليها في وقت لاحق.

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