وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور

أبدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، غضبها خلال تفقدها لمستشفى إسنا الجديدة بجنوب الأقصر، من بطء التجهيزات بالمستشفى تمهيدا للافتتاح، وأكدت أنها سوف تزور الأقصر الشهر المقبل، لمتابعة الانتهاء تمامًا من تجهيز المستشفى للافتتاح دون تباطؤ.



وعقبت الوزيرة على المساحة الكبيرة لحضانة الأطفال، مشيرة إلى ضرورة استغلال المساحات بالشكل الأمثل، وتفقدت إلى تفقدها قسم القلب، ومشرحة المستشفى.



وبدأت جولة الوزيرة بتفقد مستشفى إسنا الجديدة والتي يجرى انشاؤها لخدمة أكثر من 370 ألف مواطن بجنوبي محافظة الأقصر، حيث تفقدت عددا من الأقسام الداخلية.

