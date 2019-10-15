Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:01 م
وزيرة الصحة غاضبة
وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى اسنا الجديدة
Advertisements
شمس يونس
أبدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، غضبها خلال تفقدها لمستشفى إسنا الجديدة بجنوب الأقصر، من بطء التجهيزات بالمستشفى تمهيدا للافتتاح، وأكدت أنها سوف تزور الأقصر الشهر المقبل، لمتابعة الانتهاء تمامًا من تجهيز المستشفى للافتتاح دون تباطؤ.

وعقبت الوزيرة على المساحة الكبيرة لحضانة الأطفال، مشيرة إلى ضرورة استغلال المساحات بالشكل الأمثل، وتفقدت إلى تفقدها قسم القلب، ومشرحة المستشفى.

وبدأت جولة الوزيرة بتفقد مستشفى إسنا الجديدة والتي يجرى انشاؤها لخدمة أكثر من 370 ألف مواطن بجنوبي محافظة الأقصر، حيث تفقدت عددا من الأقسام الداخلية.
وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور
وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور
وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور
وزيرة الصحة غاضبة لبطء العمل في مستشفى إسنا الجديدة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجهيز وفرش مستشفى إسنا الجديدة بجنوب الأقصر استعدادا لافتتاحها

وزيرة الصحة: الانتهاء من تجهيزات مستشفى إسنا خلال 3 أسابيع بتكلفة 475 مليون جنيه

ترشيحاتنا

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد

بعد مطالب بإعدام محمد راجح.. أول تعليق من والد ضحية الشهامة بالمنوفية على اعتبار القاتل «حدث»

حكم نتف الحواجب للمتزوجة وغيرها.. الإفتاء توضح.. فيديو

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

وزير التعليم يوضح حقيقة وجود مدرسة سورية في أكتوبر تدرس أفكارا داعشية

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

Advertisements

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

جثث طلاب الشروق تحولت إلى كتلة فحم.. التحريات: نجاة صديقهم.. وانفجار تنك البنزين وراء الحادث.. صور

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل طبية للبسطاء في قرى أسوان..صور

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في مرسى مطروح

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور