الصحفيين تنظر مذكرة إحالة أعضائها الخائضين في أعراض مواطنين للتحقيق

تقدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، بمذكرة، إلى مجلس نقابة الصحفيين، لإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين إلى لجنة التحقيق تمهيدا لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم، وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحفيين والمنصات الصحفية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف



وجاء بالمذكرة : الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولا، وميثاق الشرف الصحفي ثانيا، ولما كانت المادة ٧١ من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو بالجميعة العمومية لنقابة الصحفيين خاض في عرض أي مواطن أيا كان موقعه، عرَّض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيرا خلال الفترة الأخيرة.



وطالب محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر عضوى مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحفي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريريهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيدا لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزء القانوني المناسب.