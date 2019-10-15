كلب بيتبول شرس يهاجم مجموعة أطفال وينهش رأس فتاة

صورت لقطات صادمة لحظة هجوم كلب شرس من فصيلة "بيتبول" على مجموعة من 3 فتيات صغيرات داخل ساحة ملعب، حيث قام بنهش إحداهن وأسقطها على الأرض قبل أن يتم إبعاده من قبل مدرسة.



وبحسب صحيفة "ديلي ميلي"، وقع الحادث في مدينة نيجنفارتوفسك في خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي أوكروج في وسط روسيا، وتم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الواقعة.



في البداية، ركض الكلب نحو فتاة ترتدي جاكت بني وحاول إخافتها، إلا أنها ظلت ثابتة في بمكانها، ليتجه نحو الفتاة الأخرى التي ركضت فور جريه نحوها، ليقفز الكلب عليها ويعض رأسها، بينما صاحت زميلتها لطلب المساعدة.



وفور سماع مدرسة صياح الطلاب، هرعت مسرعة إلى المرعب وضربت الكلب بالحذاء لإبعاده، وفرت بالطلاب بعيدا عن الكلب المفترس.

