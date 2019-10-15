Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كلب بيتبول شرس يهاجم مجموعة أطفال وينهش رأس فتاة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
صورت لقطات صادمة لحظة هجوم كلب شرس من فصيلة "بيتبول" على مجموعة من 3 فتيات صغيرات داخل ساحة ملعب، حيث قام بنهش إحداهن وأسقطها على الأرض قبل أن يتم إبعاده من قبل مدرسة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي"، وقع الحادث في مدينة نيجنفارتوفسك في خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي أوكروج في وسط روسيا، وتم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من مكان الواقعة.

في البداية، ركض الكلب نحو فتاة ترتدي جاكت بني وحاول إخافتها، إلا أنها ظلت ثابتة في بمكانها، ليتجه نحو الفتاة الأخرى التي ركضت فور جريه نحوها، ليقفز الكلب عليها ويعض رأسها، بينما صاحت زميلتها لطلب المساعدة.

وفور سماع مدرسة صياح الطلاب، هرعت مسرعة إلى المرعب وضربت الكلب بالحذاء لإبعاده، وفرت بالطلاب بعيدا عن الكلب المفترس.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد مطالب بإعدام محمد راجح.. أول تعليق من والد ضحية الشهامة بالمنوفية على اعتبار القاتل «حدث»

شيرين زكي تكشف حقيقة الفراخ البانية غير الصالحة للاستهلاك بالأسواق

زوروا شهادتى وفاة.. إحالة 4 متهمين بوحدة 55 أبو ماضي الصحية للمحاكمة

محمد صلاح ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في القرن الـ 21.. تعرف على ترتيب مو

شاهد.. إطلالات النجمات بحفل صناع الترفيه في الرياض.. دينا الشربينى الأجرأ

بملابس رياضية.. منة فضالي تلعب بوكس مع مدربها الخاص

Advertisements

أنا مش مسمحاكوا.. رسائل مروة بنت كفرالزيات قبل انتحارها.. صور

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إقامة مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

جثث طلاب الشروق تحولت إلى كتلة فحم.. التحريات: نجاة صديقهم.. وانفجار تنك البنزين وراء الحادث.. صور

بعد أزمته الأخيرة.. مرتضى منصور يكشف عن قيمة عقد طارق حامد الحقيقية

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

دوللي شاهين تنشر صورة جديدة.. ومتابعون: للجرأة حدود

أبرز النجوم الراحلين عن الزمالك فى يناير.. مفاجآت صادمة

معركة بين ثعبان وفأر داخل حمام.. شاهد

بيراميدز يحصل على توقيع نجم الإسماعيلى لضمه فى يناير

اخبار الرياضة.. قرار جديد من تركي آل الشيخ تجاه الأهلي.. مرتضى يكشف حقيقة تأجيل القمة.. والجبلاية تقترح الحل

حدث ليلا .. محمد صلاح يعلق على أم مكة وتركي آل شيخ يسحب قضاياه ضد الأهلي

محمود البنا ضحية الشهامة وراجح الغدار.. الرد القانوني على المطالبات بإعدام المتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل طبية للبسطاء في قرى أسوان..صور

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية في مرسى مطروح

بوتين يكشف عن ملامح مستقبل الإمارات وروسيا.. صور