مش هتصدقي .. أنسي اصفرار الوجه بهذه الطريقة البسيطة

عندما يصبح الوجه أصفر خالي من أحمرار الدم، يبدو الوجه مرهقا ومتعبا بشكل دائم، كما قد يعطي شعور بالكبر في السن أيضًا، وبالطبع لا ترغب أي فتاة في الوصول لهذه حالة، وتنتج هذه المشكلة لأسباب مختلفة بعضها قد يكون صحيا كالإصابة بالأنيميا، أو مشكلات الكبد والكلى، لذلك اذا كان الأمر مبالغ فيه يجب زيارة الطبيب.



ونقدم لك مجموعة من النصائح البسيطة التي تحافظ على نضارة البشرة وعدم أصفرارها، كما أشار لها موقع " web md"....



- استخدام الزيوت الطبيعية الموجودة في البرتقال أو اللافندر، ونضع منها كمية بسيطة على اليد ونوزعها على بشرة الوجه بعد تنظيفها جيدًا، وينبغي وضع الزيوت بعد عمل ماسك للبشرة وترطبيها جيدًا، وغسلها مرة بماء ساخنة وبعد ذلك نغسلها من 3 إلى 4 مرات بالماء البارد.



- عمل كمادات للبشرة باستخدام قطنة مبللة بالماء والملح، وبعد عملها نضع كمادات بقطن مبلل بلبن دافئ لمدة 3 دقائق.



- عمل مساج للبشرة باستخدام فوطة مبللة بماء ساخنة، عبر تحريكها على البشرة بشكل دائري لمدة 10 دقائق، صباحا ومساء، مع وضع شرائح الخيار على البشرة، أو كمادات بعصير الخيار البارد.