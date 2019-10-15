خالد عكاشة: مصر تولي أهمية كبيرة للعلاقات المصرية الأفريقية

عقد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مؤتمرا موسعا لبحث كافة الجوانب المتعلقة حول سد النهضة بعنوان «سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي».



وشارك المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين في شئون المياه والسدود والجوانب القانونية المرتبطة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.



وأكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، الخبير الأمني، إن مصر تولي أهمية كبيرة للعلاقات المصرية الأفريقية.



وأوضح العميد خالد عكاشة، أن مصر تهتم بتعزيز فرص التنمية المتوازنة للجميع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تعميق مبادئ الاحترام المتبادل والمكاسب المشتركة.