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مرأة

مشروب ب 3 جنيهات.. يحل مشاكل الهضم وجهاز المناعة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:01 م
صدى البلد
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قسم المرأة
" اليانسون" من أشهر المشروبات الساخنة، لكن فائدته لا تقتصر على تناوله كمشروب ساخن للتخلص من مشكلات احتقان الحلق فقط، لكن من الجيد معرفة أنه يمكن استخدامه فى أمور عدة لحل العديد من المشاكل الصحية، فإنه يعمل كمضاد رائع للبكتيريا وأشياء أخري، لذلك سنعرض بعض فوائد اليانسون كما أشار لها موقع "web md".

-مضاد للبكتيريا والميكروبات :-
أظهرت بعض الدراسات أن لليانسون قدرة على منع نمو الكثير من الميكروبات الضارة بجسم الإنسان والحد من نشاطها.

-تعزيز جهاز المناعة :-
يمكن لليانسون مثل الكثير من الأعشاب المعروفة في عالم الطب البديل، أن يقوي جهاز مناعة الإنسان، فهذه الفائدة من أقوى فوائد اليانسون فاعلية .

-مضاد للإلتهابات :-
أكدت بعض الدراسات أن اليانسون من أكثر الأعشاب المضادة للإلتهابات خاصة إلتهابات المعدة ومن شأنه معالجة بعض مشاكل القولون .

-ينظم عملية الهضم :-
من الجيد معرفة أنه يوجد عشب متوفر في كل مكان مثل اليانسون، يمكن أن يحل مشاكل الجهاز الهضمي المستمرة، حيث يمكن لليانسون أن ينظم عملية الهضم والحد من إنتاج الغازات وانتفاخ في البطن.
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