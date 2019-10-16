فيديوجراف| احذر الالتهاب السحائي يسبب تلف خلايا المخ للاطفال

الالتهاب السحائى هو مرض بكتيري يصيب الأطفال أكثر فى الشتاء وعدم إكتشافه مبكرا قد يسبب تلف لخلايا المخ.



يحدث المرض نتيجة لعدوى فيروسية وأبرز أعراض المرض حدوث ارتفاع درجة الحرارة لعدة أيام وشعور الطفل بصداع حاد وألم شديد فى الرأس والرغبة المستمرة في القيء وعدم القدرة تماما على التركيز.



ينتقل المرض عن طريق الرذاذ المتطاير من أنف وحلق المصاب وتعد المضادات الحيوية من أهم وسائل العلاج الفعالة للالتهاب السحائي.



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