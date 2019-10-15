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منوعات

HONOR 9X يصل مصر خلال أيام

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أكّد جورج تشاو، رئيس شركة HONOR العالمية أن هاتف HONOR 9X سيتوفر في مصر خلال الأيام القادمة وذلك ضمن خطة طرحه في الأسواق العالمية والشرق الأوسط والتى ستنطلق خلال الشهر الحالي.

واختار الرئيس منصة فيسبوك لنشر إعلان أطلاق الهاتف المرتقب، حيث دعا عشاق العلامة للتسجيل مبكرًا للحصول على فرصة تجربة الهاتف قبيل الإطلاق العالمي من خلال منافذ البيع المنتشرة.

ويمتاز الهاتف الجديد من سلسلة X الناجحة بشاشة عرض كاملة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية منبثقة وكاميرا خلفية مدعمة بخاصية التصوير الليلي المتطورة.

من جانبه أكد كريس سان بايغونغ رئيس HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا، في تصريح له: "نتطلع لإطلاق هاتف HONOR 9X المتميز لعملائنا في الشرق الأوسط، والذي سيحدد معيارًا جديدًا وشاملًا للقيمة والتصميم والأداء استمرارًا لمسيرة العلامة ونهجها."
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