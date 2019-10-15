عالم أزهري يوضح فضل الشكر

قال الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف، إن الإنسان هو من يرى نفسه فى نعمة فلا بد وأن يشكر ربه على ما هو فيه ليزيده ربه من نعيمه.



واستشهد الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف فى حواره فى برنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، بقول الله تعالي «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».



وأكد "الأمين العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف" على أن الكفر هنا هو كفر النعمة؛ لأنه إنسان لا يعترف بنعمة ربه، وجاحد للأمن والأمان والطمأنينة والسلم والسلام.



وأشار إلى أن الله" عز وجل " ذكر فى كتابه الكريم "من كفروا بالنعمة فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، فالتذوق يعتمد على حاسة اللسان, ومن دقه القرآن أنه لم يذكر طعم الجوع والخوف فالله أراد أن يبين لنا انه استبدل حال الأمن بأشد حالات الخوف ,واستبدل حال الإطعام والغنى والإنفاق بأشد حالات الفقر.