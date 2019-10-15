آخر أكاذيب قطر.. وزير خارجية الدوحة يتنصل من الإخوان

في تصريحات متناقضة، ادعى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لا تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر ولكنها ساندت الرئيس المعزول، محمد مرسي.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن وزير الخارجية القطري قوله ضمن حوار أجراه بمنتدى الأمن العالمي إن قطر لا تدعم جبهة النصرة ولا الإخوان في مصر، زاعما أن جماعة الإخوان قصة تم اختلاقها بعد الربيع العربي، متنصلا بذلك منهم.



وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن الدوحة واصلت دعم الدولة المصرية بعد انتخاب محمد مرسي رئيسا، كما دعمت المعارضة السورية المسلحة بالمجمل.



وتؤكد تلك التصريحات، أكاذيب الإمارة القطرية مجددًا، والتي تجاهلت الإرهاب الإخواني في مصر والمنطقة، كما ثبت بالأدلة أنها

زودت الإخوان بالدعم المالي والإعلامي والدبلوماسي لشن هجماتها بالمنطقة، ويوجد على أراضي قطر الكثير من الإخوان الإرهابيين الهاربين.