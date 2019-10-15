ورش فنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية المتنوعة بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة للتدريب على رسم الطبيعة الصامتة بمرسم الفنون التشكيلية، إلى جانب ورشة تصوير خارجي للمناطق الأثرية ضمن نشاط نادي الكاميرا قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الرواد على تصوير منطقة قلعة قايتباي.



أقام القصر اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة ضمن نشاط نادي المرأة بالقصر، وقامت خلالها المدربة عزيزة السيد بتدريب السيدات على كيفية قص بلوزة بناتي، كما أقام قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعي لورشة التخاطب، قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال على نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، مع عمل تمرينات لتنظيم النفس أثناء التحدث لعلاج التهتهه، بينما أقام بيت ثقافة القباري ورشة أشغال يدوية بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب الرواد على كيفية تصميم فوانيس بالخرز الملون.



أقام بيت ثقافة رشدي إحتفالا بنصر أكتوبر ورشة فنية لعمل كارت باستخدام ورق الكانسون والألوان المختلفة للتعبير عن انتصار الجيش المصرى في حرب أكتوبر، مع رسم مشاهد معبرة عن الحرب وعبور الجنود المصريين لقناة السويس ورفع العلم المصري تحت إشراف مسئول مرسم المواهب، كما أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية حول تلك المناسبة أيضا بمرسم المواهب بقصر ثقافة الشاطبي باستخدام خامات البيئة المختلفة.