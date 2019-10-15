Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورش فنية متنوعة بثقافة الإسكندرية

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية المتنوعة بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقام قصر ثقافة الأنفوشي ورشة للتدريب على رسم الطبيعة الصامتة بمرسم الفنون التشكيلية، إلى جانب ورشة تصوير خارجي للمناطق الأثرية ضمن نشاط نادي الكاميرا قامت خلالها أخصائي الفنون التشكيلية بتدريب الرواد على تصوير منطقة قلعة قايتباي.

أقام القصر اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة ضمن نشاط نادي المرأة بالقصر، وقامت خلالها المدربة عزيزة السيد بتدريب السيدات على كيفية قص بلوزة بناتي، كما أقام قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعي لورشة التخاطب، قامت خلالها مسئول التمكين الثقافي بتدريب الأطفال على نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، مع عمل تمرينات لتنظيم النفس أثناء التحدث لعلاج التهتهه، بينما أقام بيت ثقافة القباري ورشة أشغال يدوية بجمعية مدبر الأمور الخيرية، قامت خلالها مسئول نادي المرأة بتدريب الرواد على كيفية تصميم فوانيس بالخرز الملون.

أقام بيت ثقافة رشدي إحتفالا بنصر أكتوبر ورشة فنية لعمل كارت باستخدام ورق الكانسون والألوان المختلفة للتعبير عن انتصار الجيش المصرى في حرب أكتوبر، مع رسم مشاهد معبرة عن الحرب وعبور الجنود المصريين لقناة السويس ورفع العلم المصري تحت إشراف مسئول مرسم المواهب، كما أقيمت ورشة تصميم لوحات فنية حول تلك المناسبة أيضا بمرسم المواهب بقصر ثقافة الشاطبي باستخدام خامات البيئة المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ورش تعليم رسم البورتريه بثقافة رشدي

ثقافة الإسكندرية تناقش كتاب نجاح المشروعات الصغيرة

حفل موسيقي لنتاج ورشة الإيقاع بقصر ثقافة الأنفوشي

ثقافة الإسكندرية تناقش الفن وأثره في المجتمع

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. تحديد ملعب الزمالك.. حكم مصري لمباراة القمة.. وليد ازارو يفاضل بين البلجيكي وفرنسي

حرائق مفتعلة.. الأخضر تبدل بالرمادي في غابات لبنان الجميلة

بعد تعثر مفاوضات جروس.. مدرب بيراميدز السابق يقترب من قيادة أهلي جدة

بعد بلجيكا .. ألمانيا ترفض إدارة القمة 119 بين الأهلي والزمالك

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء.. علي جمعة يجيب.. فيديو

لأول مرة.. تعرف على قصة القلم الذى تسبب فى نجاة سكرتير السادات من حادث المنصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول سوق حضاري مطابق للمواصفات البيئية في الجيزة.. صور

بشاير الخير في البحيرة .. جنى محاصيل القطن والأرز عالية الجودة.. صور

لن تتوقع.. سعر خيالي لفستان دينا الشربيني في السعودية