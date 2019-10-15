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أخبار البلد

الخميس.. اجتماع مجلس المحامين لإصدار ضوابط التجديد والقيد ومراجعة الجداول

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:46 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
يعقد مجلس نقابة المحامين، بعد غد، الخميس، اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

وصرح نقيب المحامين، بأن الاجتماع يهدف لإصدار الضوابط الخاصة بتجديد اشتراك العضوية، والقيد، ومراجعة جداول العضوية، وفقا لتعديلات قانون المحاماة.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية، نشرت في 13 أغسطس الماضي قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التي تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي، وأعطاء الحق للنقابة في تنقية جداولها أولًا بأول.
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