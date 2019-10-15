رقم ضخم.. طيران الإمارات تكشف عن حجم نمو الحركة الجوية مع روسيا

كشفت «طيران الإمارات» عن إحصائية مهمة جدا تعكس تنامي الحركة الجوية مع روسيا في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يزور أبوظبي اليوم، الثلاثاء، أن الإمارات وجهة سياحية مهمة جدا للسياح الروس، لافتا إلى أن معدل إنفاق الروس في الإمارات وصل إلى 1.3 مليار دولار.



في الوقت نفسه، أعلنت شركة طيران الإمارات أن سوق السفر الروسية واعدة وتشهد نموا كبيرا، إذ أنها تشغل حاليا 21 رحلة أسبوعيا إلى روسيا، منها رحلتان يوميا إلى موسكو ورحلة واحدة يوميا إلى سان بطرسبرج.



وقالت الشركة الإماراتية إنها نجحت في نقل نحو 4.9 مليون مسافر من دبي إلى موسكو منذ إطلاق خدمتها إلى روسيا في يوليو 2003، كما نقلت 1.1 مليون مسافر من دبي إلى سان بطرسبرج من نوفمبر 2011 وحتى أغسطس 2019، ما يعكس تنامي الحركة الجوية بين الإمارات وروسيا.



وأضافت الناقل الجوي الرسمي في الإمارات أن السوق الروسية من الأسواق الاستراتيجية لشبكة عملياتها حول العالم.



وأوضحت الشركة الإماراتية أنها تسعى إلى الحفاظ على معدل الإشغال القوى إلى روسيا، مؤكدة استمرارها في مراقبة أداء السوق والفرص المتاحة من أجل زيادة النمو.



وتستخدم طيران الإمارات طائرات البوينج 777-300ER منذ عام 2013 والإيرباص A380 منذ عام 2016 على خط دبي وموسكو حاليا وطائرات البوينج 777-300ER منذ عام 2015 على خط سان بطرسبرج، وفقا لـ وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية - وام.



وتوفر طيران الإمارات إلى روسيا طاقة شحن تصل إلى 385 طنًا أسبوعيًا في كل اتجاه على رحلات الركاب، ما يساهم في تعزيز التجارة بين روسيا ودولة الإمارات وشركاء روسيا التجاريين في مختلف الدول التي تصل إليها طيران الإمارات.



وقالت الناقلة إنها وقعت اتفاقية للمشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية السيبيرية S7 والتي تمكن ركاب طيران الإمارات من متابعة سفرهم بسهولة عبر موسكو إلى العديد من الوجهات في روسيا، كما تتيح الاتفاقية أيضًا خطًا مباشرًا يحمل رمز طيران الإمارات بين موسكو وبطرسبرج يوفر للزوار أكبر مدينتين روسيتين بتذكرة واحدة.



وبدأت عمليات طيران الإمارات في السوق الروسية في يوليو 2003 بإطلاق 3 رحلات أسبوعيا بين «دبي وموسكو» حتى وصلت في السنوات الأخيرة إلى طلب متنامٍ على السفر إلى الوجهات التي تصل إليها طائرات الشركة الإماراتية في روسيا.