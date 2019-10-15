بنك مصر: القطاع المصرفي يشهد تطورا غير مسبوق لهذه الأسباب

قال تامر صادق ،نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري يشهد افضل حالاته خصوصا بعد السياسات النقدية التى اتخذتها مصر منذ تعويم الجنيه في ٢٠١٦ مرورا بقرارات أخري.



وأكد " صادق"، في كلمة له خلال المنتدى التجاري المصري الصينى الذي أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة ، أن القطاع المصرفي أصبح قويا وقادرا على تمويل اي مشروعات؛ مشيرا إلى أن بنك مصر لديه علاقات واسعة مع الجانب الصينى ممثلا في المؤسسات المالية.



ولفت نائب مدير عام قطاع الخزانة ببنك مصر؛ إلى أن البنك لديه فرعا بمدينة جوانزو الصينية منذ عامين علاوة على التعاون القائم مع عدة بنوك صينية.