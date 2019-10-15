بشاير الخير في البحيرة .. جنى محاصيل القطن والأرز عالية الجودة.. صور

تشهد محافظة البحيرة موسم جنى وحصاد المحاصيل الاستراتيجية العامة من قطن وأرز بصورة منتظمة سبقها تنفيذ عدة برامج توعوية من إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة للحصول على محاصيل عالية الجودة تعمل على استرداد سمعة القطن المصرى والأرز البلدى خاصة بعد زيادة مساحة الأرض المنزرعة بهذه المحاصيل.



أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن جنى 6183 فدان جنية اولى، مشيرا إلى أن نسبة التفتيح بلغت 43.5% بمتوسط من 4 إلى 5 قنطار للفداـ، مشددا على تنفيذ القرار الوزاري رقم 988 لسنة 2019 الخاص بحظر نقل الأقطان بين المراكز الإدارية وخارج المحافظة إلا بتصريح من إدارة التقاوي وبعد فرز الأقطان.



ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل الزواوى على لجنة بـ تفويض الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بتجميع أقطان الإكثار من مزارعي الإصلاح بمراكز الإكثار، مشيرا إلى فتح مراكز التجميع لاستقبال أقطان الإكثار في جميع المراكز المنزرعة بالقطن الإكثار لافتا الى التنبيه على مديري مراكز التجميع بعدم استقبال أى أقطان من غير المنزرع بزمام الجمعية وعدم استلام أى أكياس محاكة بالسيزل البلاستيك.



وأضاف وكيل زراعة البحيرة بأن اللجنة العليا لتسويق محصول القطن لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩م قررت تكليف جمعية تسويق المحاصيل بالتعاقد مع جمعية القبانية لفتح مركز تجميع بالجمعية المرفوض بها قطن إكثار حتى لا يتسرب القطن داخل مركز التجميع ويتم إدخاله في رسالة منفصلة على إدارة إنتاج التقاوي بتوفير الماركات والصبغة وتمريك الأكياس.



ووجه وكيل زراعة البحيرة بتفعيل دور الأكمنة لتنفيذ قانون حظر تداول الأقطان، بالإضافة إلى مخاطبة إدارة إنتاج التقاوي بعدم إصدار أى تراخيص نقل الأقطان إلا بعد تحرى الدقة بهذا الخصوص، مشيرا إلى اعتبار لجنة تسويق القطن في حالة انعقاد دائم لتذليل أى عقبات في عملية تسويق الأقطان.



ومن جانبها نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة سلسلة ندوات إرشادية عن الجنى المحسن لمحصول القطن موسم 2019 بمراكز دمنهور وأبوحمص وكفر الدوار والمحمودية والدلنجات وشبراخيت فى إطار تنفيذ فعاليات البرنامج الإرشادى للنهوض بمحصول القطن موسم 2019 بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالقاهرة.



تم خلال تلك الندوات تعريف المزارعين بنظام تسويق محصول القطن الجديد هذا العام لإستعادة سمعة القطن المصرى من جديد وحتى يحتل وضعه المناسب فى أسعار الأسواق العالمية، وكذلك حصول المزارع على العائد المناسب وتقليل الوسطاء، وتوعيتهم باتباع نظام الجنى المحسن والإهتمام بعملية الجنى لأنها تعتبر أحد أهم المحددات لكمية ورتبة المحصول والجنى المحسن على دفعتين يحقق هذين الهدفين والمحافظة على القطن من التلوث.



شارك فى فعاليات الندوات كل من الدكتور ياسر محمد المنسى وكيل معهد بحوث القطن والدكتور عادل مبروك مسئول الصنف جيزة 86، ومديرى الادارات الزراعية بالمراكز والمهندسة منى عامر فوزى مدير إدارة القطن الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والدكتور محمد على الشربينى والمهندس نصر الدد أخصائيو القطن بالمحافظة وأخصائى القطن والمرشدين الزراعيين ومزارعى القطن بالمراكز.



وفى سياق آخر أعلنت مديرية الزراعة بالبحيرة أن نسبة حصاد الأرز بلغت155.952 فدان أرز من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 192 ألف و147 فدان بنسبة حصاد بلغت 63% مشيرًا إلى أنه نتج عن حصاد تلك المساحة كمية قش تبلغ 242 ألف و442 طن، تم الإستفادة منهم كالتالى ( تحويل 1961 طن كأسمدة - 102 طن علف يوريا - كبس 77640 طن – فرم 77424 طن – تشوين 85315 طن بعدد 27 موقع خاص بالتجميع ) .



فيما قام جهاز شئون البيئة بالبحيرة بالتوعية وعقد الندوات التثقيفية والتى بلغت 605 ندوة مما ساهم فى زيادة الوعي لدى المزارعين وإلتزامهم بالتعليمات والضوابط خلال فترة الحصاد والسعي لتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية للإستخدام فى الأغراض الأخرى كأسمدة وكعلف للماشية .



وذلك بالتزامن مع جهود التوعية المختلفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والمساجد والكنائس والندوات الإرشادية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية بإعتبارها ذات قيمة إقتصادية عالية، وكذا دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم لنقل قش الأرز وفرمه وكبسة لتعظيم الإستفادة منه .



وبخصوص موقف حصاد المحاصيل الصيفية قال الدكتور ناجح عبد المنعم مدير الشئون الزراعية انه تم حصاد 327761 فدان ذرة شامية و الانتهاء من حصاد محاصيل عباد الشمس والفول السودانى والسمسم، وبالنسبة لزراعة البرسيم شتوى تم زراعة 73163 فدان و 25 فدان فول بلدى.

