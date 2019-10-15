عفا الله عما سلف.. 5 مواقف تاريخية لـ تركى آل الشيخ مع الأهلي والخطيب



وواصل تركى آل الشيخ مواقفه الجيدة وأعلن تنازله عن القضايا المرفوعة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد إساءتهم لشخصه مؤخرا بسبب خلافه مع الاهلى.



وكتب "تركي آل الشيخ" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة .



واضاف "قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي ... وعفا الله عن ماسلف ... والمسامح كريم.



كما خرج تركى آل الشيخ فى فيديو له أمس " الإثنين " مع إحدى الشخصيات عبر صفحته الرسمية " فيس بوك " وأكد إنه أهلاوى وعاشق للأهلي وهو ما عاد بسعادة كبيرة على الجماهير الحمراء أيضا .



وخرج أيضا تركى آل الشيخ أمس وأعلن مفاجأة سارة تجاه مجلس إدارة النادى الأهلي وقرر التنازل عن كافة القضايا التى قدمها تجاه مجلس الأهلي .



وكان تركى آل الشيخ يمتلك مواقف كبيرة مع الأهلى قبل الخلاف معه ، وساعد الأهلى فى حسم صفقة صلاح محسن لاعب إنبى ، بجانب منع انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك وكذلك الحال بالنسبة لأحمد فتحى .



فجر المستشار تركى آل الشيخ مفاجأة سارة لدى عشاق جماهير النادى الأهلى بعد أن أعلن عن تنازله عن كافة قضاياه ضد مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب .وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري.. دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".وأضاف موجهًا رسالة خاصة: "وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف...".وكانت الشهور الماضية شهدت خلافا بين تركى آل الشيخ ومجلس محمود الخطيب ، ولكن فى ظل اختلاف وجهات النظر لم يكن هناك تعديات " لفظية " ، ولم يتخلى تركى آل الشيخ عن دعمه للأهلى حتى فى ظل اختلافه الشديد مع مجلس الغدارة فى الوقت السابقا .وشهدت الفترة الماضية دعما كبيرا من قبل تركى آل الشيخ للأهلى وجماهيره ، فخرج تركى آل الشيخ وأعلن رفضه التام لأى تجاوزات فى حق محمود الخطيب رئيس النادى ، مؤكدا دعمه الكامل له ورافضا أى تجاوز فى حقه .وهو الأمر الذى تم قبوله بسعادة من قبل جماهير الاهلى وبعض الشخصيات الاهلاوية الكبرى وعلى رأسها أحمد شوبير " المقرب من مجلس إدارة الأهلى " وعدلى القيعى " مستشار لجنة التسويق بالأهلى " .كما حرص تركى آل الشيخ على توجيه رسالة دعم قوية لـ محمود الخطيب رئيس الاهلى بعد دخوله فى وعكة صحية وسجل تركى آل الشيخ فيديو خاص للخطيب وأكد دعمه الكامل له وتمنى له الشفاء العاجل ، وهو ما استقبله جماهير الأهلى بترحاب كبير أيضا .