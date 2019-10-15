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مرأة

أطعمة تساعد فى الحفاظ على صحة عظامك

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:48 م
صحة العظام
صحة العظام
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعدك على التعافي بشكل أسرع من إصابة النخاع الشوكي والعمود الفقرى بوجه عام وتشمل الأعراض فقدان الإحساس فقدان وظيفة العضلات أو الوظيفة اللاإرادية في أجزاء الجسم.

يجب أن يستهلك الشخص المصاب بإصابة في النخاع الشوكي الأطعمة الغنية بالمغذيات لأنها تساعد في عملية الشفاء.

إليك أغذية تساعد على التعافي من إصابة النخاع الشوكي

1. الأسماك الزيتية

أظهرت دراسة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك الزيتية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تسريع عملية الانتعاش والمساعدة في تعزيز تجديد العظام بعد إصابة الحبل الشوكي تستهلك الأسماك الزيتية مثل سمك السلمون والماكريل والسلمون المرقط وسمك السردين لأنها مصدر جيد لفيتامين A و D.


2. ثمار الحمضيات

تحتوي ثمار الحمضيات ، مثل البرتقال والكيوي والجريب فروت والفراولة ، على فيتامين C وهو أمر حيوي لتضميد العضلات المصابة والأربطة والأوتار وأقراص الفقرية. كما أنه يساعد في تكوين الكولاجين الموجود في العظام والجلد والعضلات والأوتار .

3. الخضراوات الورقية الداكنة

المغنيسيوم الموجود في الخضراوات المورقة الخضراء مثل اللفت ، الخضروات الخضراء ، والسبانخ يساعد في تعزيز نمو العظام والصحة العصبية ، وهو أمر ضروري لاستعادة إصابة الحبل الشوكي.

أظهرت دراسة أن تناول الخضروات الخضراء أو الصفراء يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الحبل الشوكي. يحتوي البروكلي والأفوكادو وبراعم بروكسل والأعشاب الخضراء على فيتامين K2 والمغنيسيوم والكالسيوم مما يساعد في تكوين العظام في العمود الفقري.

4. المكسرات

قم بتضمين المكسرات في نظامك الغذائي لأنها مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، والألياف ، والكالسيوم ، وفيتامين E ، والمغنيسيوم ، والفوسفور ، والتي تعد ضرورية لتكوين وتقوية العظام. تناول المكسرات مثل الكاجو واللوز والجوز لأنها ستساعد في عملية الاسترداد.

كما وجدت دراسة أن جلود اللوز تساعد في تقليل تطور الالتهاب وإصابة الأنسجة ، وهو أمر مفيد في علاج إصابة الحبل الشوكي.
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