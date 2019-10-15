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مرأة

أيهما أجمل.. بـ الأبيض والأسود نوال الزغبى بإطلالتين كاجول

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:56 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة نوال الزغبى صورا جديدة لها مجموعة من الفنانين على وسائل التواصل الاجتماعى، موقع تبادل الصور والفيديوهات بإطلالة كاجول

وظهرت بها بـ تى شيرت باللون الأبيض وفوقه جاكيت بأكمام طويلة باللون الأبيض
، وارتدت بنطلون جينز بتفصيلة الشارليستون باللون الأزرق الفاتح، وحملت حقيبة باللون البيج

وتركت شعرها منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وأعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية والرموش السوداء، وارتدت نظارة، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى.


وأرتدت بالإطلالة الأخرى قميصا باللون الأسود وفوقه جاكيت جلد بأكمام طويلة باللون الأسود، وبنطلون جينز باللون الأزرق الغامق، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون البيج، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

وتركت شعرها الذهبى منسدلاً بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، وأعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية ، وأرتدت نظارة شمسية ، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى.
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