بقيمة 15 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة متهمي الاستيلاء على أرض المستشارين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس، ومحام، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال التصرف في أرض جمعية المستشارين، لـ 10 ديسمبر لسماع شهود الإثبات.
وكانت التحقيقات أكدت تورط م. ب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف إدارة الجمعيات في وزارة التضامن، في تسهيل استيلاء كل من م. أ و ز. ع، و ن. ع صاحب شركة مقاولات، وم. ع محامي، على أرض ملك جمعية المستشارين قيمتها 15 مليونًا و120 ألف جنيه في 2008.