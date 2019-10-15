بقيمة 15 مليون جنيه.. تأجيل محاكمة متهمي الاستيلاء على أرض المستشارين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار أحمد محمود الدقن، محاكمة قاضيين سابقين، ومهندس، ومحام، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام من خلال التصرف في أرض جمعية المستشارين، لـ 10 ديسمبر لسماع شهود الإثبات.



