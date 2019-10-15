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ثقافة

بناء على رغبة الجمهور.. المتفائل ماتينيه كل أحد

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:40 م
سامح حسين
سامح حسين
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طارق موسى
قال الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح إنه تقرر وبناء على رغبة الجمهور تقديم حفلة ماتينيه لعرض " المتفائل" من إنتاج الفرقة، وذلك أيام الأحد من كل أسبوع لتبدأ في تمام السابعة والنصف مساء، بينما يقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام التاسعة مساء بالمسرح القومي بالعتبة.

جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يوليو الماضي، حيث تم مد العرض ثلاث مرات بناء على رغبة الجمهور.

تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
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