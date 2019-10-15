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محافظات

سيدة تلد 4 توائم بمستشفى في طنطا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:58 م
أحمد علي
نجح فريق طاقم طبي بأحد المستشفيات الخاصة في إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات في العقد الثالث من عمرها وضعت خلالها 4 توائم تم وضعهم في حضانات أطفال للعناية صحيا بهم بسبب تعرضهم للنقص في الوزن وعدم اكتمال نموهم بصورة كاملة.

وصرح الدكتور فؤاد العياشي، استشاري النساء والتوليد وطب الأطفال، بأن المستشفي الخاص استقبل السيدة قبيل إجراء وضعها، وعلى الفور تم إنهاء إجراءات دخولها إلى العمليات مراعاة لحالة السيدة وحفاظا على سلامة الأجنة، وذكـر أن الأم والمواليـد الأربعة في صحــة جيـدة ولا يعانـون من أي مضاعفـات خاصة.

كما بين الاستشاري أن نسبة المضاعفـات في هــذه الحــالات كبيـرة، لافتا أن طاقـم التوليـد الذي أشــرف على الــولادة كان يعمل بكل جهد للحفاظ علي سلامة الأم والأجنة، مشيرا إلى أن خبرة الطاقـم وسرعـة التعامل مع الحالـة أسهمت بشكــل كبيـر في حـدوث الولادة القيصيرية بـدون مضاعفات وسلامتهم.

وانتابت الأم حالة من السعادة والفرحة الغامرة لما رزقها الله من 4 أطفال ذكور كي يملأون حياتها بهجة وسعادة ورضا وتمنت أن يعينها الله عز وجل على تربيتهم والعناية بهم طوال فترات حياتهم المستقبلية تحت مظلة الأسرة.
سيدة تلد 4 توائم بمستشفى في طنطا
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